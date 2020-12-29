Игорь Паньшин поздравил сотрудников и ветеранов ГУ МЧС России с Днем спасателя

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29 декабря 2020 года заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин поздравил сотрудников ГУ МЧС России с профессиональным праздником – Днем спасателя, который отмечается в честь основания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«В этом году МЧС России празднует свое 30-летие. На протяжении всех этих лет, на каждом этапе развития, неизменной и ключевой для вас была одна, самая главная задача – надёжно защищать граждан страны, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз, предупреждать, стараться не допускать их возникновения, быстро и эффективно помогать тем, кто попал в беду. Эту ответственную и трудную, действительно нелёгкую службу выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества: милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество», – подчеркнул Игорь Паньшин.

Отдельные слова благодарности заместитель полпреда Президента РФ в ПФО адресовал ветеранам ведомства, пожелал им здоровья, успехов и благополучия.

Игорь Паньшин также отметил, что предстоящие новогодние праздники – это период особой готовности всех управлений и подразделений МЧС России.

Затем заместитель полпреда вручил отличившимся сотрудникам Благодарственные письма полномочного представителя Президента РФ в ПФО и пожелал всем спасателям крепкого здоровья и семейного благополучия, передает пресс-служба ПФО.