iВолга в эфире: состоится Установочная сессия для участников грантового конкурса Росмолодежи

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В 12:00, 3 августа, консультант отдела грантовой поддержки Управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Александра Первова в прямом эфире ответит на вопросы участников грантового конкурса Росмолодежи.На установочной сессии можно будет узнать, как подавать заявку и редактировать проект уже после подачи заявки, зрители эфира познакомятся с общими положениями конкурса и графиком мероприятий конкурса, узнают о механизме определения победителей конкурса и перечисления им грантовых средств.Грантовый конкурс Росмолодежи проводится для резидентов Форума от 16 до 30 лет. Прием заявок осуществляется с 26 июня по 18 августа через портал АИС «Молодежь России» по 9-ти номинациям конкурса: «Студенческие инициативы», «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы творческой молодежи», «Патриотическое воспитание», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Укрепление семейных ценностей» и «Молодежные медиа». В рамках грантового конкурса Росмолодежи предусмотрено финансирование до 1,5 млн. рублей на реализацию проекта победителя.Присоединиться к просмотру прямого эфира можно будет 3 августа в 12:00 в официальной группе ВКонтакте Молодежного форума ПФО «iВолга»: vk.com/ivolgaforum2020Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, передает пресс-центр Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2020 году.