iВолга проведет прямой эфир на тему «Рекламная кампания, PR и позиционирование проектов»

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В 12:00 в группе ВКонтакте Молодежного форума ПФО «iВолга» состоится вебинар с Игорем Крымским, экспертом Всероссийского конкурсамолодежных проектов, управляющим партнером АНО «Центр проектных решений», радиоведущим, член Союза журналистов РФ и Союза дизайнеров РФ.Зрители прямого эфира узнают, как вести проектную рекламную коммуникацию, какие существуют правила взаимодействия с целевымиаудиториями, как организовать эффективную работу пресс-службы проекта. Игорь Крымский подробно расскажет об особенностях PR ипозиционирования в проектной рекламе, обозначит основные правила эффективного контента и взаимодействия со СМИ.Присоединиться к просмотру прямого эфира и задать свои вопросы можно будет 20 августа в 12:00 в официальной группе ВКонтактеМолодежного форума ПФО «iВолга»: vk.com/ivolgaforum2020 Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, передает пресс-центр Молодежного форума ПФО «iВолга».