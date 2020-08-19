20 августа Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проведет прямой эфир на тему «Рекламная кампания,
PR и позиционирование проектов».
В 12:00 в группе ВКонтакте Молодежного форума ПФО «iВолга» состоится вебинар с Игорем Крымским, экспертом Всероссийского конкурса
молодежных проектов, управляющим партнером АНО «Центр проектных решений», радиоведущим, член Союза журналистов РФ и Союза дизайнеров РФ.
Зрители прямого эфира узнают, как вести проектную рекламную коммуникацию, какие существуют правила взаимодействия с целевыми
аудиториями, как организовать эффективную работу пресс-службы проекта. Игорь Крымский подробно расскажет об особенностях PR и
позиционирования в проектной рекламе, обозначит основные правила эффективного контента и взаимодействия со СМИ.
Присоединиться к просмотру прямого эфира и задать свои вопросы можно будет 20 августа в 12:00 в официальной группе ВКонтакте
Молодежного форума ПФО «iВолга»: vk.com/ivolgaforum2020 Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, передает пресс-центр Молодежного форума ПФО «iВолга».
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