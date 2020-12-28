ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ироническая графика Андрея Попова (Санкт-Петербург).
В СОУНБ начнет работать художественная выставка «Теплые Чувства. Вторая волна»
Во всех районах города стартовали работы по расчистке скатных кровель.
Во дворах Самары усилена работа техники и бригад кровельщиков
Тех, кто пренебрегает необходимыми в период пандемии санитарными требованиям, выявляют на всех видах транспорта.
В Самаре продолжают выявлять пассажиров, не соблюдающих масочный режим в транспорте
Как отмечают в правительстве, работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3,46 млрд. рублей из федерального бюджета получит Самарская область на развитие региональной сети автодорог
В регионе продолжают подводить итоги Года памяти и славы.
В Самарской области наградили участников молодежных патриотических объединений
Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба.
139 900 вакцин от коронавирусной инфекции поступит в Самарскую область
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
29 декабря местами по Самарской области ожидается туман
Подарки были собраны жителями региона для военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады.
Самарским миротворцам в Нагорном Карабахе отправили новогодние подарки
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.72
0.03
EUR 90.13
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

28 декабря 2020 15:30
157
Но она не увидела нарушений конкуренции на рынке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода, передает РБК. Об этом заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский проинформировал Минпромторг (копия письма чиновника от 18 декабря есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в крупной металлургической компании).

Представитель антимонопольной службы не стал комментировать письмо чиновника. Но он признал, что ведомство «выразило озабоченность» в связи с ростом цен на металлургическое сырье и металлопродукцию, вызванным увеличением спроса как внутри России, так и на мировых рынках. С целью стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию, сообщил собеседник РБК. Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

Замглавы службы предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров. Так, если экспортная пошлина на лом будет введена в размере 15% от стоимости (но не менее $49 за тонну или €45 за тонну), то стальная заготовка (сырье для производства арматуры) будет облагаться пошлиной 13% (не менее $73 за тонну), а сама арматура — 12% (не менее $78 за тонну).

Цариковский ссылается на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина, согласно которому Минстрой и Минпромторг должны провести анализ цен на арматуру, используемую в жилищном строительстве. Это поручение — ответ на жалобу московских застройщиков жилья на резкий рост цен на эту продукцию. По их данным, за месяц с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, из-за этого повышается стоимость жилья. По оценке аналитиков БКС, цены на арматуру в Москве за месяц выросли на 49% и к 25 декабря достигли 48,5 тыс. руб. за тонну. По данным ценового агентства MetalBulletin на 24 декабря, экспортная цена на стальную заготовку из России в портах Черного моря составляла около $600–605 за тонну (44,5–44,9 тыс. руб. за тонну). Кроме того, возникли перебои в поставках материалов для строительства, включая арматуру, говорилось в письме застройщиков.
Хуснуллин поручил проверить рост цен на жилье
Бизнес

Замглавы ФАС в письме Минпромторгу поясняет, что по итогам анализа рынка металлопродукции служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства и нерыночного ценообразования. Причина резкого роста цен на стальную продукцию — восстановление спроса во всем мире и особенно в Китае (крупнейший мировой потребитель стали) на фоне снижения случаев заболеваемости коронавирусом и активного роста темпов строительства. Скачок цен также вызван тем, что металлотрейдеры ранее готовились к худшему и опустошали склады, добавляет Цариковский.

Читайте на РБК Pro

Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы»

Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий

От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни

Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию
Представитель ФАС сказал РБК, что служба придерживается взвешенного подхода и предлагает использовать механизм пошлин на экспортно ориентированных рынках в крайних случаях. Конкретные решения по пошлинам на отдельные товары, включая размеры ставок, требуют всесторонней проработки ответственными исполнительными органами в установленном порядке, отметил он.

Решения о введении пошлин принимает подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которую возглавляет министр экономического развития Максим Решетников. РБК направил запросы в Минэкономразвития и Минстрой. Недавно эта подкомиссия уже одобрила увеличение экспортной пошлины на лом на полгода: формально ставка осталась на уровне 5%, но если раньше экспортер платил не менее €15 за тонну, то сейчас — €45 за тонну.

Поможет ли эта мера снизить цены

Источник, близкий к одному из производителей стали, назвал «странным» предложение ФАС ввести экспортные пошлины, потому что они «искажают конкурентный рынок». ФАС предлагает регулировать цены на сырье и металлопродукцию, но почему тогда служба не предлагает зарегулировать цены на жилье, которое якобы подорожало из-за роста цен на арматуру, удивляется собеседник РБК. По мнению другого источника среди металлургов, предложение ФАС никак не коррелирует с их же анализом ситуации на рынке, который не выявил признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее еще один источник РБК говорил, что на самом деле рост цен на жилье — это причина, а не следствие всплеска цен на металл для строительного сектора. «Спрос на жилье вырос на фоне снижения ипотечных и депозитных ставок, из-за чего покупка жилья стала более привлекательной инвестицией, чем открытие вклада», — отмечал он. Кроме того, по его словам, свою роль сыграл отложенный спрос, накопившийся за период ограничений из-за пандемии коронавируса: «Неудовлетворенный спрос остается, строители хотят завершить объекты в этом году на фоне относительно мягкой погоды. В результате резко вырос спрос на металл на вторичном рынке (у трейдеров)».

Представитель ассоциации «Русская сталь» (в нее входят крупнейшие металлургические компании России — Evraz, «Северсталь», Новолипецкий металлургический завод, Магнитогорский металлургический комбинат и «Мечел») отказался от комментариев.

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, ввод ограничений на экспорт стальной продукции может помочь снизить цены внутри страны, но незначительно. Для более ощутимого эффекта лучше было бы временно ослабить ограничение на завоз украинской продукции из стали, считает он.

 

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости / РБК

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
28 декабря 2020  18:33
Ироническая графика Андрея Попова (Санкт-Петербург).
В СОУНБ начнет работать художественная выставка «Теплые Чувства. Вторая волна»
Ироническая графика Андрея Попова (Санкт-Петербург). Социум
20
28 декабря 2020  18:27
Во всех районах города стартовали работы по расчистке скатных кровель.
Во дворах Самары усилена работа техники и бригад кровельщиков
Во всех районах города стартовали работы по расчистке скатных кровель. Социум
29
28 декабря 2020  17:50
Тех, кто пренебрегает необходимыми в период пандемии санитарными требованиям, выявляют на всех видах транспорта.
В Самаре продолжают выявлять пассажиров, не соблюдающих масочный режим в транспорте
Тех, кто пренебрегает необходимыми в период пандемии санитарными требованиям, выявляют на всех видах транспорта. Социум
29
Весь список

Здравоохранение
28 декабря 2020  17:31
Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба.
139 900 вакцин от коронавирусной инфекции поступит в Самарскую область
Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба. Здравоохранение
151
28 декабря 2020  16:18
В том числе тяжёлое: 2 компьютерных томографа, 10 рентгенов, 20 аппаратов УЗИ.
В Самарской области детские больницы и поликлиники получили 90 единиц медоборудования по нацпроекту
В том числе тяжёлое: 2 компьютерных томографа, 10 рентгенов, 20 аппаратов УЗИ. Здравоохранение
134
28 декабря 2020  15:51
Заболеваемость снижается в том числе и у всех категорий школьников, молодежи и пожилых граждан.
Заболеваемость ОРВИ и пневмонией с начала в СО области снизилась на 25 % и 40 % соответственно
Заболеваемость снижается в том числе и у всех категорий школьников, молодежи и пожилых граждан. Здравоохранение
189
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
152
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
1813
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
3311
Весь список
Туризм
25 декабря 2020  17:15
Задачи конкурса – поиск лучших управленцев и авторских проектов в сфере туризма и гостеприимства.
Лучшие проекты Самарской области смогут принять участие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»
Задачи конкурса – поиск лучших управленцев и авторских проектов в сфере туризма и гостеприимства. Туризм
865
24 декабря 2020  13:27
Ростуризм предложил включить все санатории в программу кешбэка на 2021 год
Ростуризм предложил включить все санатории в программу кешбэка на 2021 год
Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила начальник управления государственных туристских проектов Ростуризма Елена Лысенкова. Туризм
1007
23 декабря 2020  09:50
В преддверии новогодних праздников самарцам напоминают о необходимости регистрации туристских групп
В преддверии новогодних праздников самарцам напоминают о необходимости регистрации туристских групп
В Самарской области много живописных мест, природных заповедников, привлекающих туристов со всей страны. Туризм
1354
Весь список
Образование
28 декабря 2020  12:11
Половина родителей заявили об отставании школьников по программе
Половина родителей заявили об отставании школьников по программе
Причины отставания школьников от учебной программы родители и руководство школ оценили по-разному. Образование
294
27 декабря 2020  15:08
Новая должность вводится в 10 регионах с марта.
Советники директоров по воспитательной работе в школах получат доплату в 15 тыс. рублей
Новая должность вводится в 10 регионах с марта. Образование
2160
26 декабря 2020  13:23
Три школьницы из Самарской области победили во Всероссийском конкурсе сочинений
Три школьницы из Самарской области победили во Всероссийском конкурсе сочинений
Церемония награждения прошла в Министерстве образования и науки Самарской области. Образование
955
Весь список

Культура
28 декабря 2020  11:30
Пополнение в оркестре: в Самарскую филармонию привезли новые инструменты
Пополнение в оркестре: в Самарскую филармонию привезли новые инструменты
Музыкальный арсенал обновили в рамках нацпроекта «Культура». Культура
246
27 декабря 2020  21:26
Филипп Киркоров всегда демонстрирует трепетное отношение к почтению памяти ушедших коллег по творческому цеху.
СМИ: Киркоров предложил Баскову занять места на кладбище рядом
Филипп Киркоров всегда демонстрирует трепетное отношение к почтению памяти ушедших коллег по творческому цеху. Культура
568
25 декабря 2020  23:36
Пугачева и Ефремов стали самыми упоминаемыми персонами в СМИ в 2020 году
Среди писателей первую строчку рейтинга занял Захар Прилепин. Культура
806
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
3337
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
10707
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
8251
Весь список
Мода
21 декабря 2020  00:24
Основа стильного и модного образа – это красивая и грамотно подобранная первоклассная обувь.
Брендовая обувь – особенности
Основа стильного и модного образа – это красивая и грамотно подобранная первоклассная обувь. Мода
954
17 декабря 2020  18:08
Как составить женский ДОМАШНИЙ гардероб
Для каждой современной женщины важно грамотно составить свой домашний гардероб. И в современном мире значительную часть гардероба составляют вещи из трикотажа. Мода
1494
11 декабря 2020  08:57
Мужские кожаные сумки - стиль и отменное качество
Стильные мужские кожаные сумки – неотъемлемый аксессуар деловых мужчин. Они способны создавать комфорт и удобство, предоставляют возможность носить с собой...Мода
1347
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
4664
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
7786
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
4179
Весь список
Самара - Город - курорт
25 декабря 2020  15:14
В Тольятти медики скорой помощи за сутки отрабатывают более 800 вызовов
В Тольятти медики скорой помощи за сутки отрабатывают более 800 вызовов
Горожане стали чаще обращаться за помощью к врачам.  Самара - Город - курорт
717
25 декабря 2020  14:01
 Компания Ingate совместно с федеральным оператором СберЛогистика провела масштабное исследование пользовательского опыта служб доставки.
СберЛогистика и Ingate узнали предпочтения самарцев в доставке посылок в 2020 году
 Компания Ingate совместно с федеральным оператором СберЛогистика провела масштабное исследование пользовательского опыта служб доставки. Самара - Город - курорт
1032
24 ноября 2020  13:27
Игорь Супрун о настоящей итальянской пицце
Секреты приготовления идеальной пиццы от Игоря Супруна – шеф-повара из Бердска
Итальянская пицца – классика кулинарии. Ее едят по всему миру, и каждый добавляет в привычный рецепт что-то свое национальное и более привычное. Самара - Город - курорт
3493
Весь список
Красота и стиль
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
2047
8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
2407
28 октября 2020  06:44
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина.
Курсы салонов красоты – поиск на Мастера красоты.Ру
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина. Красота и стиль
1969
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
7080
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
3345
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают. Модные тендеции
5868
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
3337
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
10707
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
8251
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
1122
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
2678
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
2361
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
152
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
1813
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
3311
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
4940
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
7950
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
7691
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
8078
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
7861
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
4081
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
3562
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
2770
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
3549
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
3310
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
3349
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
9466
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
10339
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
10448
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
10441
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
11878
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
28 декабря 2020  13:32 
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 30485 случаев коронавируса. Здравоохранение
452
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
28 декабря 2020  11:41 
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 28 декабря выявлено 310 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
496
Виктор Кудряшов проинспектировал завершение строительных работ на ряде социальных объектов в Самаре
28 декабря 2020  09:44 
Виктор Кудряшов проинспектировал завершение строительных работ на ряде социальных объектов в Самаре
Всего по итогам 2020 года в Самарской области будут введены в эксплуатацию несколько десятков социальных объектов. Строительство
574
Дмитрий Азаров поздравил спасателей Самарского региона с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России
27 декабря 2020  13:00 
Дмитрий Азаров поздравил спасателей Самарского региона с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России
Быть спасателем – особое призвание, отметил Губернатор. Социум
2058
Еще 13 человек умерло от коронавируса в Самарской области
27 декабря 2020  12:10 
Еще 13 человек умерло от коронавируса в Самарской области
За сутки на 27 декабря выявлено 311 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1863
Весь список
Акценты
А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
3498
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
3380
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
4657
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
5630
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
6702
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
6457
Весь список
Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
2597
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
3396
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
3584
Весь список