Энергетики «Самарских РС»: каникулы должны быть электробезопасными

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» призывают жителей региона во время новогодних праздников не забывать о правилах поведения вблизи энергообъектов и еще раз напомнить о них детям. Во избежание электротравм необходимо строго соблюдать меры безопасности.

При прогулках на улице обращайте внимание на электросетевые объекты. Не следует гулять (играть) вблизи воздушных линий электропередачи, набрасывать на провода посторонние предметы, разводить костры, запускать фейерверки, салюты и другую пиротехнику.

Обращайте внимание на предупреждающие плакаты и знаки «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», «Осторожно! Электрическое напряжение!», которые размещены на опорах воздушных линий электропередачи, ограждениях и дверях электроустановок.

Категорически запрещается приближаться к опорам, залезать на них, играть под воздушными линиями электропередачи и использовать вблизи них монопод (селфи-палку). Нельзя открывать двери и заходить внутрь трансформаторных подстанций и прикасаться к элементам энергооборудования. Категорически запрещается ввиду смертельной опасности приближаться к провисшему или оборванному проводу.

Нужно помнить, что к несчастным случаям может привести и неправильная эксплуатация электроприборов в бытовых условиях. Чтобы оградить детей от травм необходимо запрещать им подходить к открытым розеткам. Категорически недопустимо применять бытовые приборы напряжением 220 В и выше вблизи воды, а также прикасаться к ним мокрыми или влажными руками. Включенные электронагревательные приборы запрещается оставлять без присмотра, особенно если они используются вблизи легковоспламеняющихся предметов. Выдергивать из розетки электрические гирлянды и другие приборы следует за штекер, а не провод.

При обнаружении открытых дверей электроустановок, поврежденных (упавших) опор, провисшего или оборванного провода ни в коем случае нельзя приближаться к ним ближе, чем на 8-10 метров. Сообщите об этом на горячую линию «Россети Волга» по телефону 8(800) 220-0-220 или в ближайший район электрических сетей.

Энергетики «Самарских распределительных сетей» желают всем электробезопасных каникул!