Электронное меню и официанты: в Самаре проверяют соблюдение нового формата работы фуд-кортов

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В Самаре продолжается реализация мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. По поручению оперштаба Самарской области по коронавирусу и согласно Постановлению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 16 декабря в торгово-развлекательных и офисных центрах Самары начали действовать новые правила работы для зон фуд-кортов.

Теперь обслуживание посетителей проводится только на местах, с использованием электронного меню. Отдельные посадочные зоны для каждого арендатора фуд-корта располагаются таким образом, чтобы обеспечить расстояние между зонами не менее 1,5 метров. Эта мера позволяет сократить контакты между людьми.

Сотрудники администраций внутригородских районов проводят ежедневный мониторинг торговых объектов. Проверки касаются, как сетевых магазинов, так и небольших торговых точек и крупных торговых центров. На территории Куйбышевского района Самары с начала действия ограничительных мер выявлено 72 материала для составления протоколов об административном правонарушении на предпринимателей, нарушивших рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, что штрафы для физических лиц за эти нарушения составляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 100 тысяч рублей, если юридические лица - до 300 тысяч рублей.

«Профилактические рейды проводим ежедневно. Наша основная задача – не наказать предпринимателей, а донести, что в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе каждый работодатель и предприниматель несет ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников и посетителей», - подчеркнула начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства администрации Куйбышевского внутригородского района Самары Наталья Конаныкина.

В одном из торгово-развлекательных центров Самары, располагающемся на Южном шоссе, руководство уделяет пристальное внимание соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и безопасности самарцев.

«На фудкорте работает порядка 25 арендаторов, в их числе областные и федеральные предприниматели. Санобработка контактных поверхностей, столов проводится после каждого клиента. В целом, дезинфекция всех площадей торгового комплекса и фудкорта проводится минимум 2 раза в сутки. В регулярных обходах территории центра задействованы службы охраны и клининга», - рассказал заместитель генерального директора по безопасности торгового центра Константин Аникин.

По мнению су-шефа одного из отечественных предприятий общественного питания Кирилла Кучина новые требования к работе фудкортов позволили сократить очередь клиентов в ожидании заказа.

«Подошедшему клиенту мы предлагаем занять один из столиков, закрепленных за нашим предприятием, либо направляем в зону ожидания. Далее официант подходит к клиенту и предлагает ознакомиться с меню по QR-коду, расположенному на каждом столе», - пояснил Кирилл Кучин.

Стоит отметить, что в случае выявлений повторных нарушений в работе предприятий недобросовестным организациям грозят штрафы, также может быть принято решение о приостановке работы предприятия!

Администрация города призывает самарцев ответственно отнестись к мерам безопасности, это позволит сократить число заболевших коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации