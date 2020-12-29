Две команды технопарка «Кванториум – 63 регион» стали победителями международной олимпиады «Кванториада – 2020»

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Имена победителей международной инженерной олимпиады «Кванториада – 2020» назвали на закрытии одного из самых масштабных конкурсов юных изобретателей. В этом году он проходил в дистанционном формате по 7 направлениям. В общей сложности в нем приняли участие 423 команды из 83 регионов. В финал по каждому направлению прошли 70 лучших команд. Самарскую область в заключительных состязаниях представляли 5 команд, сразу две из них добились победы.

«Гордость за своих учеников – самая большая награда для педагогов. Наши ребята на международном уровне доказали свою конкурентоспособность. Это очень хороший результат, - подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – В Самарской области большое внимание уделяется развитию технического творчества среди детей и молодежи. За два года в рамках национального проекта «Образование» в регионе открыты 87 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», Дом научной коллаборации и IT-куб. По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова созданы и оснащены 40 мини-технопарков в малых городах и муниципальных районах. В этом году у нас появился мобильный «Кванториум». Я уверен, что все это позволит нам пополнить копилку наград Самарской области новыми победами наших учеников, а ребятам это дает новые возможности для самореализации, раскрытия и развития новых умений».

Команды Самарской области стали абсолютными победителями в направлениях «Беспилотный анализ» и «Вирус-краудсорсинг».

В рамках выполнения кейса по созданию беспилотного летательного аппарата «Беспилотный анализ», способного в автономном автоматическом режиме обеспечить доставку медицинских анализов, не было равных ребятам из команды «Так, орлы!». Наши юные инженеры смогли не только выполнить все расчёты, создать действующий прототип, но и совершить тестовые полёты. Аппарат, созданный самарской командой, превзошёл расчётные параметры и успешно совершил несколько полётов.

Команда «SHPUL'KE SQUAD» предложила своё видение решения кейса «Вирус-крадсорсинг», разработав специальный интернет-ресурс. Лидер команды Александр Андреев с блеском провёл защиту проекта, представив приложение, которое позволяет получить информацию о нахождении больниц, аптек, безопасных маршрутов к ним, а также этот сервис может вызвать врача, даёт анализ шансов избежать заражения новой коронавирусной инфекцией в местах скопления людей. Молодые программисты не только создали удобный интуитивный интерфейс, но и интегрировали его в целый ряд информационных систем, связанных с различными отраслями городской жизни.

«Мы искренне рады за наших кванторианцев! Они смогли в условиях дистанционного обучения построить эффективную командную работу и с блеском выиграть международное состязание, - рассказывает директор регионального Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов, - За каждой победой стоит не только кропотливая работа, но и серьёзные знания различных технологий, информационных систем, умение применить их в реальной жизни».