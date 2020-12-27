Диетолог дала советы по подготовке новогоднего стола

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Диетолог Ирина Дядикова рассказала, какие блюда стоит приготовить для новогоднего стола, чтобы это было полезно и вкусно, передают "Известия".

По словам специалиста, традиционная рождественская кухня — это мясное блюдо с овощными салатами. Если это птица, то огромной индейке лучше предпочесть маленькую утку с фруктами.

При запекании ее следует обкладывать яблоками и сухофруктами, а не картофелем, чтобы было вкуснее и полезнее. Те, кто соблюдает пост, могут отдать предпочтение красной рыбе, которую можно запечь в духовке, или сделать фаршированную или заливную рыбу.

При приготовлении оливье майонез нужно заменить йогуртом или соком грейпфрута, чтобы салат был менее жирным, а вместо колбасы положить куриную грудку или говядину.

«А в сельдь под шубой вместо картофеля нарежьте яблоко. И заправьте самодельным соусом: растительное масло, лимон, пряности, а в качестве загустителя нужно добавить желток яйца. Получится вкусный и менее калорийный майонез», — цитирует диетолога «Российская газета» в воскресенье, 27 декабря.

Также Дядикова отметила, что колбасную и сырную нарезки прекрасно заменят орехи, фрукты и виноград, соления же и маринады лучше заменить свежими овощами. Не следует переедать мандаринов, так как сок этого фрукта достаточно агрессивен.

1 января следует принять душ и погулять на свежем воздухе, но ни в коем случае не доедать вчерашние салаты — вместо этого лучше съесть суп, посоветовала специалист по питанию.

24 декабря врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, как приготовить «здоровый» салат оливье к новогоднему столу.

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