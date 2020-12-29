«Дети – детям»: в рамках акции «Ёлка желаний» детские мечты исполняют неравнодушные дети СО

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В преддверии Нового года каждый ребёнок и даже многие взрослые загадывают желания и продолжают верить в чудеса. Кто-то из нас нуждается в исполнении желания, а кто-то хочет сам стать волшебником и порадовать не только близких, но и тех, кому особенно необходима поддержка.

Ко всероссийской акции «Ёлка желаний» присоединились юные корреспонденты самарского областного пресс-центра «Юнкор». Ребята сложили свои карманные средства, чтобы купить подарок и организовать маленький предновогодний праздник для шестилетнего Вовы Савина. Своё пожелание мальчик оставил на открытке, размещённой на «Ёлке желаний», которую сняли молодые креативные руководители пресс-центра, – и праздник для маленького Вовы случился!

Вова – самый младший ребёнок в многодетной приемной семье – мечтал о тракторе с пультом дистанционного управления. И его желание сбылось! Сказочные Дед Мороз и Снегурочка вручили подарок маленькому самарчанину, а весёлые новогодние гномы-юнкоры помогли создать предпраздничную атмосферу вокруг этого события.

В большой и дружной семье Савиных семь детей. Причём трое из них приёмные. Мама Вовы, его старшего брата Гриши и семилетнего Егора Любовь Ивановна Савина рассказывает, что когда четверо родных детей выросли и завели собственные семьи, они с мужем поняли, что жить «для себя» скучно и приняли решение усыновить ребёнка. А в итоге усыновили троих.

«Из всех необычных семей, наша – самая необычная, – говорит Любовь Ивановна. – Мама с папой нашли друг друга в возрасте 45 и 47 лет. Оказалось, мы оба мечтали о приёмных детях, хотя своих уже было четверо на двоих».

Творческий человек, однажды она сочинила стихотворение про свою семью и любимых детей, заключительные строки которого стали настоящим семейным девизом:

«С друзьями вместе весело нам жить

И некогда совсем тужить.

К нам в гости приглашаем всех на чай,

Чтоб одиноким не остался кто-то невзначай.

Свою любовь нам нравится дарить,

Вот почему нам весело и дружно жить!»

В этом году в рамках благотворительной акции исполнятся мечты более трёх тысяч самарских детей. Десятки «Ёлок желаний» установлены во всех городах и районах области. Проект неизменно поддерживает Правительство Самарской области и лично Глава региона Дмитрий Азаров. Окунуться в мир чудес и стать волшебником, исполнив детскую мечту, может каждый. Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит «Ёлка желаний», снять с неё открытку, приобрести подарок и отправить его адресату.

Фото: Самарский пресс-центр "Юнкор"