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Более 350 работ уже прислали участники детского конкурса, посвященного Всероссийской переписи населения. И это только начало! Главное творческое состязание впереди! Шанс стать участником события и выиграть денежный приз есть у каждого жителя страны в возрасте от 7 до 12 лет.

Конкурс «Я рисую перепись» стартовал в конце 2020 года и стал одним из самых ярких творческих соревнований в этом году на официальном сайте ВПН strana2020.ru. Задача юных участников — показать на рисунках свою страну и то, как в ней будет проходить перепись населения. Родителям, бабушкам и дедушкам можно помогать, но желательно только рассказами о переписи — дети быстро схватят услышанное и перенесут во всех красках на бумагу.

На сегодняшний момент поступило более 350 работ. Чаще всего на рисунках изображены переписчик, птичка Випин — талисман переписи, мультики и семья. Герои сюжетов находятся в разной обстановке: дома, на улице, в сказочном городке и даже рядом с новогодней елкой. Но главное — все рады общению и гостям.

Самые активные участники конкурса — дети 7–9 лет. От них пришло более 200 работ, и более 150 рисунков уже поступило от ребят 10–12 лет. Больше всего работ прислали жители Белгородской, Курской, Свердловской областей, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Москвы и Московской области.

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте https://www.strana2020.ru, заполнив форму с номером мобильного телефона для подтверждения участия по СМС.

Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, сфотографирована или отсканирована, выложена в Instagram участника с отметкой аккаунта @strana2020 и хештегом #ярисуюперепись. Рисунки можно загрузить на свою страничку до 1 марта 2021 года. Внимание: аккаунт в Instagram должен быть открытым для всех. По хештегу, кстати, можно найти и оценить рисунки всех участников.

В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населения strana2020.ru будут публиковаться новости конкурса и его промежуточные итоги. Ну а самых активных и творческих участников ждут замечательные призы.

Победители будут выбираться в два этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользовательского голосования, а дальше — с помощью жюри. Первый этап голосования продлится с 3 по 15 марта 2021 года, когда проголосовать за работу лайком сможет каждый желающий. Затем к оценке приступят эксперты. Жюри будет состоять из представителей Федеральной службы государственной статистики, оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская правда», представителей творческих профессий (профессиональный фотограф, художник, дизайнер).

Победители получат четыре премии: по две в каждой возрастной категории — 7–9 и 10–12 лет.

Итоги конкурса будут опубликованы на информационном сайте Всероссийской переписи населения и на сайте издательского дома «Комсомольская правда», а также на официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.