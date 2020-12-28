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Благодаря нацпроекту в Волжском районе завершилось строительство двух детских садов

28 декабря 2020 12:03
64
Благодаря нацпроекту в Волжском районе завершилось строительство двух детских садов

Два новых детских сада, построенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, располагаются в микрорайоне «Южный город». Их будут посещать 600 ребят в возрасте от полутора до семи лет. Первых воспитанников оба учреждения примут уже в начале 2021 года.

Детские сады представляют собой трехэтажные здания с подвалами, котельными и подстанциями. В каждом из зданий на первом этаже есть бассейн размером 6х10м.

Оба детских сада соответствуют всем нормам и требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям. В них есть все необходимое для организации современного образовательного процесса. Как и было предусмотрено проектом, для детей оборудованы игровые, музыкальный и физкультурный залы, комнаты технического творчества и изучения правил дорожного движения. 

Строительство  дошкольных учреждений находилось на личном контроле у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона подчеркивал, что жилье в области должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой: дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей.

Общее количество дополнительных мест, созданных в 2020 году, в дошкольных образовательных учреждениях региона - 5093 детей.​ Из них 2851 место для малышей до 3 лет, сообщает пресс-служба облправительства.

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Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
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