Благодаря нацпроекту в Волжском районе завершилось строительство двух детских садов

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Два новых детских сада, построенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, располагаются в микрорайоне «Южный город». Их будут посещать 600 ребят в возрасте от полутора до семи лет. Первых воспитанников оба учреждения примут уже в начале 2021 года.

Детские сады представляют собой трехэтажные здания с подвалами, котельными и подстанциями. В каждом из зданий на первом этаже есть бассейн размером 6х10м.

Оба детских сада соответствуют всем нормам и требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям. В них есть все необходимое для организации современного образовательного процесса. Как и было предусмотрено проектом, для детей оборудованы игровые, музыкальный и физкультурный залы, комнаты технического творчества и изучения правил дорожного движения.

Строительство дошкольных учреждений находилось на личном контроле у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона подчеркивал, что жилье в области должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой: дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей.

Общее количество дополнительных мест, созданных в 2020 году, в дошкольных образовательных учреждениях региона - 5093 детей.​ Из них 2851 место для малышей до 3 лет, сообщает пресс-служба облправительства.