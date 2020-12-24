Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись

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Суд удовлетворил иск актрисы Лидии Федоссевой-Шукшиной на развод с продюсером Бари Алибасовым, сообщил в четверг, 24 декабря, PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, передают "Известия".

По его словам, катализатором развода стала квартира, которую актриса подарила продюсеру, а затем, по словам Горжанкина, решила забрать обратно после того, как Алибасов продал ее своему помощнику, чтобы получить средства на лечение.

«Лидия Шукшина воспользовалась своим правом собственника на распоряжение имуществом и подарила с соблюдением всех норм закона квартиру, выдав у нотариуса доверенности на регистрацию перехода права собственности. Нотариус не отказал в проведении нотариального действия, удостоверился, что даритель понимает, что делает. Кроме того, есть видео, где она в здравом уме и трезвой памяти совершает сделку дарения», — подчеркнул PR-директор.

По словам корреспондента «Известий», Алибасов не явился в суд в связи с плохим самочувствием. Суд не счел это уважительной причиной и принял решение о расторжении брака.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков