Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
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Выступая на торжественном заседании, глава государства стал поздравлять РМОУ со знаменательной датой, но оказалось, что микрофон не работает. Через несколько секунд устройство включили, однако президенту пришлось заново начинать выступление.
"Еще раз? Хорошо", — сказал Путин со смехом, после чего в зале раздались аплодисменты.
На видео инцидента обратила внимание журналистка Ольга Скабеева.
"И такое бывает. <…> Где-то за кадром нервно смеется седой звукоинженер", — пошутила она в телеграме.
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