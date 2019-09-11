Знакомый семьи Заворотнюк назвал причину ее недомогания

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"Она еще не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает", – сообщил собеседник газеты.Он добавил, что между супругами произошел разлад из-за слухов о том, что Заворотнюк якобы флиртовала с другим мужчиной."Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак", – отметил он.Ранее СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг эти слухи.Позднее актриса подтвердила, что не в состоянии участвовать ни в каких мероприятиях, однако оставила вопрос о проблемах со здоровьем без ответа.Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня". Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей ("Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и другие). У нее двое взрослых детей от брака с Дмитрием Стрюковым. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова и в 2018 году родила ему дочь.Фото: соцсети