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Зельфира Трегулова:"Впечатления от музея - замечательные. Я увидела, что коллеги из Самары работают с хорошим архитектурным сообществом, которое очень точно выдерживает баланс всех возможных средств и способов воздействия на современного зрителя. Мы с коллегами из Самары - единомышленники. И посещение этого музея убедило меня, что мы идем по правильному пути, создавая в Москве дом-музей братьев Третьяковых, музей-мастерскую Табакова", передает пресс-служба горадминистрации.