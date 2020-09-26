Зеленский посетил выжившего в крушении Ан-26 под Харьковом

166

Президент Украины Владимир Зеленский посетил курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области, и сейчас находится в больнице,передает РИА Новости. Об этом сообщил в своем Telegram глава обладминистрации Алексей Кучер.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.

"Вместе с президентом посетили пострадавшего курсанта в военном госпитале. Состояние парня удовлетворительное. Пообщались с ним и его мамой. Оставил свой номер телефона", - написал Кучер.

Сам Зеленский заявил, что пострадавший курсант кинулся тушить своего товарища сразу после крушения Ан-26.

"Двадцатилетний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Один из парней горел рядом, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм, Украина гордится тобой", - написал Зеленский в своем Telegram.

Фото: РИА Новости