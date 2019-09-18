Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ

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Тем не менее, газета подчеркивает, что официальной информации о состоянии Заворотнюк не поступало.В августе в СМИ появились сообщения о резком ухудшении здоровья актрисы.Знакомые актрисы косвенно подтверждают, что она находится в больнице, однако ее представители отказываются комментировать эти сообщения.