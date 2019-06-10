Завершился приём заявок на Молодёжный форум ПФО «iВолга 2.0»

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Заявочная компания форума побила собственный рекорд и приняла 13322 заявки от участников со всех субъектов ПФО, а также других регионов России истран СНГ.Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.В этом году форум проходит в обновлённом формате под девизом: «iВолга меняется, меняйся и ты!», а смены охватывают абсолютно все области развития современной молодёжи.«Перезагрузка» форума повлекла за собой новые подходы к формату смен. Для удобной регистрации участников обновились сайт и форма подачи заявок. Появились новые этапы заявочной компании – предварительная экспертная оценка проектов и последующее редактирование. В личном кабинете участников открылась возможность заполнить своё портфолио, раскрыть мотивацию участия в форуме и поделиться личными достижениями. Эта информация станет дополнительным плюсом к проекту при отборе участников форума.После завершения регистрации в период с 10 по 21 июня проходит проверка проектов экспертами Форума, а затем начнётся рассылка приглашений участникам «iВолги 2.0». На территории Самарской области Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» пройдёт седьмой раз. В этом году на Мастрюковских озёрах 2 тыс. молодых людей будут защищать свои проекты и проходить образовательные программы, передает пресс-служба облправительства.