Завершился областной детский конкурс «Безопасный труд в моем представлении»

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В 2020 году в конкурсе приняли участие 457 учащихся из 148 образовательных учреждений Самарской области. В 4-х номинациях («Творческий проект», «Рисунок», «Видеоролик» и «Эссе») победителями стали 23 учащихся.Работы были выполнены в самых различных техниках. При работе над ними дети реализовали множество творческих идей, но в основном при отражении заданной условиями конкурса тематики использовались образы представителей различных профессий: от врачей до пожарных и строителей. Организаторы конкурса отметили, что с каждым годом растет не только число работ, но и их качество.«Конкурс является хорошей возможностью через детское творчество еще раз, нам взрослым, всерьез задуматься о важности вопросов безопасности, как на рабочем месте, так и в повседневной жизни», – сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.Положительный опыт Самарской области в проведении конкурса отмечен Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и рекомендован для реализации в субъектах Российской Федерации.Работы победителей VII Областного детского конкурса «Безопасный труд в моём представлении» в номинации «Рисунок» будут направлены на Международный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей», передает пресс-служба облправительства.