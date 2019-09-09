Завершился конкурс на формирование ресурсных центров добровольчества в субъектах РФ

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По итогам конкурсного отбора 71 организация допущена к сертификации на соответствии модели регионального ресурсного центра добровольчества, которая пройдет в две волны и продлится до декабря 2020 года. По ее итогам с лучшими организациями Ассоциацией волонтерских центров и Правительствами субъектов РФ будут подписаны соглашения о взаимодействии, а организации будут включены в программу «Ресурсные центры» и получат всю необходимую поддержку в работе.Конкурс на формирование ресурсных центров добровольчества в субъектах РФ, проходивший с 4 июля по 3 сентября, направлен на выявление организаций, способных стать главными аккумулирующими центрами добровольчества в регионах России, создающими условия для вовлечения граждан всех возрастов в волонтерскую деятельность и поддерживающими развитие добровольчества в субъектах РФ.Ресурсные центры добровольчества – профессиональные организации, осуществляющие организационные, консультационные и методические услугиорганизациям и гражданам в сфере добровольческой̆ деятельности. Основная цель ресурсного центра – повышение уровня социально-экономического развития региона и качества жизни населения путем формирования эффективной системы поддержки добровольческой деятельности.К участию в конкурсе приглашались некоммерческие организации, государственные учреждения, организации высшего образования, осуществляющие добровольческую деятельность на территории субъектов.Экспертами конкурса выступили представители региональных органов исполнительной власти, некоммерческих и профильных организаций. В общей сложности на конкурс было подано 118 заявок из 77 регионов России.По итогам отбора 71 организация допущена к сертификации, предназначенной для организации и проведения проверки на соответствие модели регионального ресурсного центра добровольчества. По результатам проведения успешной сертификации между Правительством субъекта Российской Федерации, Ассоциацией волонтерских центров и Ресурсным центром будет заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии. Организации, которые не были выбраны победителями конкурсного отбора, станут партнерскими и будут содействовать в создании эффективной системы поддержки добровольчества в регионе, передает пресс-служба облправительства.