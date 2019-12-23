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Новости /  Общество /  Социум  

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров сделал теплый новогодний подарок детям

23 декабря 2019 22:28
59
Он подарил зимние куртки юным футболистам из команды «Крылья Мечты», где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров сделал теплый новогодний подарок детям - подарил зимние куртки юным футболистам из команды «Крылья Мечты», где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, аутизм, нарушение слуха и речи.

С наступающим Новым годом, ребята, передает fckssamara
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Комментарии


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23 декабря 2019  22:28
Он подарил зимние куртки юным футболистам из команды «Крылья Мечты», где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров сделал теплый новогодний подарок детям
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