Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября

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Зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших под действие майских указов президента, проиндексируют на 4,3 процента. Это коснется сотрудников казенных, бюджетных и автономных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов отделов кадров, юристов, бухгалтеров.Средства на это предусмотрены государственным бюджетом. Речь идет о федеральных организациях, но региональные и муниципальные бюджетники тоже не останутся в стороне. В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты с 1 октября как минимум на 4,3 процента. Регионы и муниципалитеты должны были выделить на это соответствующие ресурсы.В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет поднять зарплаты учителям, социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу до среднего уровня по региону, а врачам, преподавателям вузов и научным работникам — до суммы в два раза больше этого показателя. В февральском послании Федеральному собранию президент напомнил об этих требованиях.С 1 октября пенсии военных повысятся на два процента — за счет изменения понижающего коэффициента к денежному довольствию. Планировалось увеличение на 4,3 процента (в пределах инфляции), но президент решил еще добавить.В сумме получится 6,3 процента. Это распространяется на 2,6 миллиона россиян, прошедших службу по контракту или призыву, а также бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможни, органов фельдъегерской связи.Прибавка рассчитывается индивидуально в зависимости от должности, звания и выслуги лет пенсионера. После индексации средняя пенсия бывших военных и силовиков составит 26,2 тысячи рублей.На десять процентов снижается НДС на плодово-ягодную продукцию (включая виноград). Отечественные фрукты и ягоды, получив преимущество перед зарубежными, подешевеют.Кроме того, льготная ставка налога на добавленную стоимость позволит производителям увеличить оборотные средства и направить их на закладку новых садов.Налог на пальмовое масло, наоборот, повышают — до 20 процентов. В результате подорожают продукты, содержащие этот ингредиент. Дополнительные средства, которые поступят в бюджет от увеличения НДС, можно направить на поддержку производителей молока. Речь идет о сумме порядка пяти миллиардов рублей.Нововведения затронут и сферу кредитования. В первую очередь — микрозаймы: этому рынку регуляторы уделяют все больше внимания. Так, с 1 октября, принимая решение о предоставлении потребительского займа от десяти тысяч рублей и более, микрофинансовые и микрокредитные компании обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). При выдаче займа клиенту с ПДН больше 50 процентов МФО сама получает дополнительную нагрузку на капитал в размере 50 процентов от суммы займа.ПДН — это доля платежей по всем кредитам и займам в среднемесячном доходе заемщика. Кредитная организация принимает решение о предоставлении займа или отказе в нем, исходя из этого параметра.Предполагается, что это сделает дороже кредиты для граждан, уже влезших в долги, и затруднит им доступ к новым заимствованиям, по которым они, скорее всего, не сумеют расплатиться.Помимо этого, частным МФО с 1 октября запрещено выдавать займы под залог жилья заемщика или иного физлица-залогодателя, доли в праве на общее имущество и права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.Наконец, теперь все крупные банки обязаны использовать сервис быстрых платежей для перевода денежных средств по распоряжениям клиентов. При этом максимальный размер комиссии, взимаемой банками с клиентов при оплате медицинских и образовательных услуг и ЖКХ, не может превышать 0,4 процента, по прочим статьям расходов — 0,7 процента. За платежи в пользу государства (налоги, госпошлина и тому подобное) и за любые переводы физических лиц комиссия не предусмотрена — равно как и за возврат денежных средств по ранее совершенным операциям.