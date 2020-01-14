Замначальника отдела участковых уполномоченных Красного Яра чуть не потерял работу из-за сотрудника-взяточника

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В действиях замначальника отдела УУП Красноярского района нашли признаки нарушения «Схемы проведения и учета индивидуальной воспитательной работы и информационно-пропагандистской работы в ОВД Самарской области», в части, касающейся «проведения корректирующих бесед с сотрудниками отдела по факту нарушения ими служебной дисциплины и законности».Проведение Ткачевым индивидуальной профилактической работы с подчиненными признали неудовлетворительным, на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения со службы в органах внутренних дел.Ткачев посчитал эту меру слишком суровой и пошел в суд с иском о восстановлении на работе. В версии Ткачева, коррупционер Разумов проходил службу в Красноярском отделе УУП нормально, жалоб со стороны граждан или сигналов о коррупционных проявлениях с его стороны от населения района не поступало.В первой инстанции Ткачев проиграл спор, а вот апелляционная инстанция областного суда встала на его сторону. Полицейский восстановлен на работе в прежней должности, областное ГУ МВД обязано выплатить ему 250 тысяч рублей компенсации за вынужденный прогул. Облсуд счел, что «отсутствует прямая причинно-следственная связь между выявленными нарушениями в индивидуально-воспитательной работе истца с подчиненными ему сотрудниками и совершением одним из подчиненных истцу сотрудников уголовно-наказуемого деяния». В то же время, судебная инстанция все-таки порекомендовала применить к Ткачеву более мягкое дисциплинарное наказание, например, понижение по службе.