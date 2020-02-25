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Новости /  Общество /  Социум  

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

25 февраля 2020 18:21
122
Он заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку, передает РИА Новости.

"Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями", — приводит его слова НТВ.

Игорь Качкин подчеркивает, что принимал участие в сделках по приобретению квартир по доверенности.

Его отец, Николай Качкин, заявил, что особняк в 270 квадратных метров он построил в 1992 году, когда занимал пост директора мебельного комбината. Сейчас, по его словам, он живет на пенсию в 15 тысяч рублей и доход от пункта техосмотра и автомойки. При этом, как признался отец подполковника, дела с его предприятиями сейчас идут не лучшим образом. При этом мужчина подчеркнул, что вложенные в недвижимость деньги заработал честным трудом.

Также Николай Качкин называет обвинения клеветой и черной завистью.

Как сообщил телеканал, в МВД по Воронежской области считают, что оснований для увольнения подполковника нет, поскольку квартиры принадлежат его родителям.

В середине февраля прокуратура Воронежской области потребовала изъять у Игоря Качкина 22 квартиры суммарной стоимостью в 50 миллионов рублей. 



Фото из открытых источников
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