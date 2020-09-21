Замминистра труда России Елена Мухтиярова оценила работу цифрового центра занятости в Тольятти

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С конца прошлого года в Тольятти реализуется уникальный проект «Цифровой центр занятости» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Во время своего посещения Самарской области с работой цифрового центра ознакомилась заместитель Министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова.

В рамках визита в обновленный центр занятости министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина рассказала о проделанной в 2019 году работе. В частности – по внедрении практик бережливого производства в деятельность службы занятости населения Самарской области при участии федерального центра компетенции в сфере производительности труда.

Были реализованы мероприятия, связанные с существенной модернизацией службы занятости: проанализирована текущая работа, отчетность, откартированы все 12 государственных услуг в сфере занятости и три полномочия, специалисты центров занятости прошли обучение и т.д.

Целью масштабной работы стало повышение эффективности и скорости трудоустройства безработных граждан, ищущих работу, увеличение количества вакансий, предоставляемых работодателем в службу занятости и ускорение, повышение эффективности их заполняемости, полный переход на электронный документооборот и др.

Параллельно с модернизацией системы службы занятости региона было отремонтировано и самого здание центра в Тольятти, выполненное в стиле федерального брендбука «Работа России».

«Благодаря реализации нацпроекта наш центр преобразился, он стал максимально удобен для посещения наших клиентов. Перевели все функции в «цифру». Так, например, документов, которые необходимо заполнять в бумажном виде, стало в разы меньше. Сэкономленное время наши специалисты направили на индивидуальную работу с каждым клиентом», – рассказал директор центра занятости населения Тольятти Владимир Багаев.

Помимо Тольятти по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова выделены средства областного бюджета на подобную модернизацию центра занятости м.р. Красноярский.

По итогам рабочего визита Елена Мухтиярова высоко оценила проделанную работу Самарской области в части цифровизации службы занятости и пообещала принять во внимание все озвученные предложения от представителей ведомства, а также работодателей и институтов гражданского общества по дальнейшему совершенствованию механизмов взаимодействия с гражданами и работодателями, передает пресс-служба облправительства.