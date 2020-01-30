Замглавы Минтруда Лекарев подал в отставку

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Заместитель главы Минтрудаподал в отставку. Об этом он сообщил в интервью журналистам. Комментируя это решение, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связиотметил, что уход федерального чиновника с должности связан с жесткой позицией партии, которая настаивала на его увольнении за целый ряд проблем в сфере помощи и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).«Помимо прямых обвинений в конфликте интересов и назначении на руководящие должности в Минтруде и его структурах своих бывших бизнес-партнеров, наши претензии были обусловлены полной непрозрачностью и келейностью работы Григория Лекарева», – подчеркнул Хинштейн.Он отметил, что серьезную обеспокоенность в партии вызывает предстоящая приватизация протезно-ортопедической индустрии страны. Кроме того, по его словам, в адрес депутатов и партийцев поступает большое количество жалоб от людей с инвалидностью, которых сегодня фактически лишают этого статуса.«Есть и масса других нареканий, в том числе на изменение нормативно-правовой базы, инициированной Лекаревым в сфере помощи и реабилитации людей с ОВЗ, которая привела к росту количества проблем людей», – сказал Хинштейн.По его словам, сегодня одной из серьезных проблем людей с инвалидностью является вопрос компенсаций гражданам за покупку технических средств реабилитации. «Чтобы получить компенсацию за приобретенную коляску, инвалид-опорник должен перед этим должен привезти старую коляску на экспертизу в региональный центр. Зачастую люди этого сделать не могут», – отметил замсекретаря Генсовета «Единой России».Хинштейн подчеркнул, что, несмотря на отставку Лекарева с должности замминистра, партия и он лично будут добиваться проверки его деятельности на посту замминистра труда. «Мы поднимали вопрос о профпригодности Лекарева и наличии признаков коррупции в его работе на встрече с премьер-министромв Госдуме. Считаем очень важным, что в Правительстве мнение «Единой России» услышали, и надеемся, что и дальше так же конструктивно будем решать проблемы людей с ОВЗ вместе с Минтрудом», – добавил он.Замсекретаря Генсовета Партии сообщил, что в самое ближайшее время пройдет расширенная встреча представителей «Единой России» с новым министром труда и социальной защитыс участием общественных организаций и экспертов. На ней планируется обсудить существующие проблемы и пути их решения.«В партии рассчитывают на то, что предстоящая приватизация протезно-ортопедической индустрии будет идти гласно, а общественные организации, депутатский корпус максимально подключатся к этому процессу для того, чтобы прежде всего интересам миллионов россиян, имеющих инвалидность, не было нанесено ущерба», – заключил Хинштейн.Напомним, ранее в «Единой России» заявили, что намерены добиться отставки и привлечения к ответственности Григория Лекарева. Претензии к нему касались в том числе того, что согласно вступившему в силу 1 января приказу Минтруда, инвалидность больше не будет устанавливаться на фиксированный период. В соответствии с данным положением, если на момент ежегодного освидетельствования пациент будет находиться в ремиссии, его лишат группы инвалидности. Данная ситуация, по словам Хинштейна, прежде всего отразится на онкобольных.Фото: ER.RU