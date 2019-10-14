Заместителем начальника Самарской таможни по работе с кадрами назначен капитан таможенной службы Алексей Агуенко.

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Сегодня, начальник Самарской таможни Владимир Данченков представил личному составу таможни своего заместителя - капитана таможенной службы Алексея Агуенко .Алексей Агуенко родился в г. Целиноград Казахской ССР. В 2006 году окончил Самарский государственный экономический университет по специальности юриспруденция.В таможенных органах Агуенко проходит службу с февраля 2000 года. До назначения на должность заместителя начальника таможни он занимал должность начальника отдела государственной службы и кадров Самарской таможни.За безупречную службу награжден медалями «За службу в таможенных органах» II и III степени, а также юбилейной медалью «25 лет Федеральной таможенной службе».Женат. Воспитывает сына и дочь, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни