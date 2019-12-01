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Новости /  Общество /  Социум  

За слишком медленную работу минстрой наложил на Надежду Вехову дисциплинарное взыскание

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В ведомстве рассказали, с чем связана медленная работа чиновницы.
Об этом «СО» ОНЛАЙН сообщило министерство строительства Самарской области. Также в ведомстве рассказали, с чем связана медленная работа чиновницы.

«За период с мая по август 2019 года в Министерство поступило более 490 обращений. Фактическая численность сотрудников управления контроля (надзора) в области долевого строительства объектов недвижимости в указанный период не смогла обеспечить своевременную обработку жалоб граждан» — сообщили в минстрое.

Напомним, что Надежда Вехова курирует в областном минстрое работу с обманутыми дольщиками. И летом 2019 года ее оштрафовали, как минимум, 35 раз за нарушения по работе с обращениям граждан. Процессы инициировала в мировом суде областная прокуратура. 


Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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