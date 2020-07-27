За прошедшие выходные дни в регионе произошло 4 происшествия на воде

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По оперативным данным известно, что в 23.30, 25 июля, в ЦУКС поступило сообщение о столкновении маломерного судна «Казанка-5» и резиновой весельной лодки «Пеликан» на Волга в районе 9-ой Просеки. В результате происшествия пострадала женщина 1997 года рождения. Она была направлена для обследования в Самарскую городскую клиническую больницу им. Семашко.Также произошло 3 происшествия на воде в неустановленных местах для купания.26 июля, днем, спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по спасению мужчины 1994 года рождения на Волге в районе набережной в Тольятти.Вечером 26 июля спасателями проведены работы по спасению сорокалетнего мужчины из реки Волга в районе 9-ой просеки в Кировском районе Самары.Вечером 26 июля спасателями ПСС Самарской области проведены работы по извлечению тела мужчины из реки Большой Кинель в районе поселка Усть-Кинельский.По оперативным данным с начала года на водных объектах области произошло 52 происшествия, погибли 42 человека, спасены 25 человек.Профилактическая работа инспекторов ГИМС проводится ежедневно, большое внимание уделяется и безопасности детей, ведь многие из них стремятся на водоёмы, при этом часто оставаясь без присмотра взрослых.Инспекторы ГИМС настоятельно рекомендуют жителям рассказать детям об опасностях и угрозах, которые подстерегают их на воде.Соблюдайте меры предосторожности – это главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах, передает пресс-служба облМЧС.