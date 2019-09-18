За капремонт не платит даже фонд ипотеки

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Сумма долга СОФЖИ почти символическая — 8691 рубль. Однако показательно, что сформировалась задолженность именно по взносам за капремонт в период с 3 августа 2015 по 30 апреля 2019 года, еще 1305 рублей составляют пени.Как ранее сообщало «СО» ОНЛАЙН, к концу года кассовый разрыв в ФКР может составить уже 4,4 млрд рублей. Основной причиной называется излишняя активность фонда, в том числе во время чемпионата мира по футболу (ресурсы ФКР использовались для ремонта фасадов домов вдоль «гостевых маршрутов»).