За год количество участников общественных проектов ПФО увеличилось на 160 тысяч человек

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Заседание, которое прошло 19 декабря, было посвящено подведению итогов реализации окружных общественных проектов в 2019 году и перспективам их развития.Полномочный представитель отметил, что в 2020 году продолжится проведение полюбившегося многим фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье».В этом году в нем приняли участие 114 студенческих и 369 школьных театров, в конкурсных спектаклях участвовали 7 тысяч молодых актеров. Их постановки посмотрели около 150 тысяч зрителей. Видеоверсии спектаклей в интернете смогли увидеть более 43 тысяч человек. Призеры конкурса студенческих и школьных постановок получили целевые денежные сертификаты на постановку новых спектаклей в 2020 году.Также полпред отметил, что в 2020 году в округе будет продолжено развитие системы комплексного сопровождения людей с нарушениями ментального развития. Сейчас пилотная работа уже ведется в Нижегородской области. Наработанная практика будет масштабирована в другие регионы ПФО.В объявленный Президентом Российской Федерации Год Памяти и Славы особое внимание будет уделено окружным проектам патриотической направленности: «Герои Отечества», «КаДетство», «Зарница Поволжья», оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец», слет поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт».Продолжат развиваться и такие популярные общественные проекты, как «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», «Туриада», интеллектуальная олимпиада среди студентов и школьников округа и молодежный форум ПФО «iВолга», передает пресс-служба ПФО.