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Новости /  Общество /  Социум  

За два года Росимущество уничтожило контрафакт на 500 млн рублей

6 июля 2019 15:16
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В целях предотвращения повторного попадания продукции в оборот процесс утилизации фиксируется на фото и видео.
За два с половиной года Росимущество уничтожило более 600 тонн конфискованных товаров, передает life.ru. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на представителей федерального агентства.

Среди уничтожаемых товаров может быть продукция, конфискованная по причине контрафактности, товары без маркировки, не соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также товар может быть уничтожен "по причине нарушения правил и условий торговли".

В Росимуществе отметили, что перед утилизацией все товары сортируют на 90 различных категорий. Существенную часть такой продукции занимают одежда и обувь. Так, в прошлом году было уничтожено 24 тонны одежды ориентировочной стоимостью 232 миллиона рублей, что превысило показатели 2017 года вдвое.

Кроме одежды уничтожению подлежат и напитки, жевательные резинки и кондитерские изделия. Всего за два с половиной года была уничтожена 561 тонна этих продуктов на 127 миллионов рублей.

При этом, чтобы предотвратить повторное попадание этих товаров в хозоборот, весь процесс утилизации снимают на фото и видео.


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