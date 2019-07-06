За два года Росимущество уничтожило контрафакт на 500 млн рублей

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Среди уничтожаемых товаров может быть продукция, конфискованная по причине контрафактности, товары без маркировки, не соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также товар может быть уничтожен "по причине нарушения правил и условий торговли".В Росимуществе отметили, что перед утилизацией все товары сортируют на 90 различных категорий. Существенную часть такой продукции занимают одежда и обувь. Так, в прошлом году было уничтожено 24 тонны одежды ориентировочной стоимостью 232 миллиона рублей, что превысило показатели 2017 года вдвое.Кроме одежды уничтожению подлежат и напитки, жевательные резинки и кондитерские изделия. Всего за два с половиной года была уничтожена 561 тонна этих продуктов на 127 миллионов рублей.При этом, чтобы предотвратить повторное попадание этих товаров в хозоборот, весь процесс утилизации снимают на фото и видео.