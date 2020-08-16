"За Батьку!" В центре Минска началась массовая акция в поддержку Лукашенко

У Дома правительства в Минске собрались сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает Лайф. Сторонники главы государства принесли с собой белорусские флаги и плакаты с надписями "Сохраним Беларусь".
Люди скандируют: "За Батьку!", "Фашизм не пройдёт" и "За Лукашенко". Поддержать белорусского президента пришли в основном люди зрелого возраста. На площадь Независимости в том числе пришли коммунисты и даже "рыцарь" на коне и в шлеме вместе со своим "оруженосцем".
Сегодня в центре белорусской столицы состоится два митинга. Помимо провластного в 14:00 намечен протестный митинг и шествие.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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