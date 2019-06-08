Журналиста Голунова отправили в больницу
8 июня 2019 16:09
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По результатам осмотра врачи приняли решение направить его в больницу, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
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