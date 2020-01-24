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Новости /  Общество /  Социум  

Жительница Рязани стала самой красивой бабушкой Европы

24 января 2020 22:13
132
Всего за звание Grandmama Europe боролись 30 красавиц старше 40 лет из разных стран.
Самая красивая бабушка в Европе живет в Рязани, передает iz.ru.

Ею стала 50-летняя Екатерина Егина.

Всего за звание Grandmama Europe боролись 30 красавиц старше 40 лет из разных стран. 

Видео здесь.



Фото:   соцсети
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Комментарии


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