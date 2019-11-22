Жители отдаленных районов Самарской области могут добраться до медучреждений на спецтранспорте
22 ноября 2019 15:42
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Создание достойных условий для активного долголетия, повышение продолжительности здоровой жизни, доступности медицинской и социальной помощи – основные цели реализации региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В Самарской области 37 муниципальных образований, из них 27 имеют в своем составе сельские поселения. Численность проживающих в сельской местности лиц старше 65 лет почти 111 500 человек, а инвалидов-колясочников – около 900 человек. Каждый может в случае необходимости добраться до медучреждения на спецтранспорте.
Выезды организуют ежедневно. В Кинель-Черкасском районе 2 специально оборудованных автомобиля. Всего в Восточном округе таких машин 7, до конца года поступит еще одна.
Директор ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» Марина Пичугина рассказывает: «Буквально на прошлой неделе министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области было закуплено еще пять автомобилей для сельских районов. И одна из этих машин также пришла в Кинель-Черкасский район, так как он является одним из самых больших районов Самарской области. За один рейс в медицинские учреждения могут доставлять сразу 10 человек».
На данный момент только в Кинель-Черкасском районе этой услугой воспользовались 466 человек, всего же в регионе за 3 месяца работы — почти 10 тыс. человек.
Жительницы Кинель-Черкасского района Тамара Гришина и Валентина Кондратьева отмечают, внимание к пожилым людям стало уделять больше. «Мы, когда ехали, разговаривали о том, что о пожилых начали больше заботиться. Спасибо! Внимание для нас очень приятно. Конечно, это идет на пользу пожилым людям», — говорят женщины.
У семидесятилетней пенсионерки из села Тимашево Лидии Лукьяновой больное сердце. Раньше она ездила на осмотр за несколько километров, да еще и пересаживаться приходилось не раз. Такая поездка давалась нелегко, рассказывает женщина: «Мне нужна консультация кардиолога, периодически надо наблюдаться у врача. А благодаря доставке добираться до него стало гораздо проще. Посадили, привезли, в тепле — что там говорить, даже слов нет, очень благодарны».
В районной больнице пожилые сельчане могут получить консультацию, сдать необходимые анализы и пройти осмотр без очередей. Здесь возрастных пациентов проверяют терапевты, если нужно дополнительное обследование — направляют к узким специалистам.
До конца года парк спецавтомобилей по региональной составляющей «Старшее поколение» пополнится еще одной машиной. Также планируют закупить 36 кресел — колясок для перевозки маломобильных граждан и инвалидов, передает пресс-служба облправительства.
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