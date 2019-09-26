Жители губернии предпенсионного возраста могут пройти бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

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Учиться могут как работающие, так и нетрудоустроенные граждане, обратившиеся в органы службы занятости населения Самарской области.В настоящее время заключены договоры с предприятиями региона на обучение 2787 работников предпенсионного возраста. Фактически учиться начали уже 1757 человек. Так, центром занятости Жигулевска заключены договоры с 6 местными предприятиями на обучение или повышение квалификации 54 работников старшего поколения, 48 человек уже прошли обучение.Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. Председатель городской организации инвалидов «Союз» г.о.Жигулевск по зрениюучится на соцработника. Дополнительное образование по этой профессии стало необходимо мужчине после того, как созданная им творческая лаборатория «Дива» расширила круг участников: в последнее время в ней занимаются не только люди с ограниченными возможностями, но и представители старшего поколения.«Для сотрудников дополнительное обучение гарантирует их востребованность со стороны работодателя, а для предприятия – это возможность без дополнительных финансовых затрат повысить профессиональный уровень работников. Инициативу на участие в мероприятии по повышению квалификации или переобучению по востребованной профессии может проявить как работодатель, так и сам работник», – рассказала директор центра занятости ЖигулевскаЖелающие повысить квалификации или переобучиться по востребованной профессии могут обратиться в центр занятости по месту жительства, написать соответствующее заявление и представить следующие документы:– копию паспорта гражданина РФ или копию документа, его заменяющего;– копию трудовой книжки или документа, ее заменяющего;– копии документов, удостоверяющих профессиональную квалификацию (для лиц, не имеющих профессии (специальности) – копию документа об образовании).Одни из самых популярных направлений обучения – «Финансовое планирование и бюджетирование в организации», «Управление персоналом», «Контрактный управляющий», «Архивное дело» и др.Данное направление будет реализовываться в регионе до 2024 года, передает пресс-служба облправительства.