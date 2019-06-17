Жители Сызрани первыми в Самарской области встретили бронекатер «БК-73»

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У жителей Сызрани появилась уникальная возможность первыми в Самарской области познакомиться с точной копией БК-73 – военного бронетанкера, образца 1938 года, который вышел из Керчи в рамках экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019» и посетил ряд городов России. Экспедиция проходит по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области. В составе экипажа - представители реконструкторских клубов в обмундировании времен ВОВ и начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн в форме сотрудника милиции 1943 года.Команду катера на Сызранской земле встретили хлебом с солью под звуки известных мелодий в исполнении Образцового детского казачьего духового оркестра ДШИ им. А.И. Островского. От Общественного совета МУ МВД России «Сызранское» экипажу вручили необычный торт с изображением катера погранотряда НКВД.В торжественной церемонии приняли участие руководство и сотрудники МУ МВД России «Сызранское», Сызранского линейного отдела на транспорте, представители ветеранской организации Управления, студенты правового отделения Медико-Гуманитарного колледжа, юные инспектора движения. За время пребывания бронетанкера в порту жители Сызрани смогли посетить военный бронекатер, осмотреть его, пообщаться с экипажем и сделать фото на память.В Самарской области бронекатер будет двигаться по следующему расписанию:18 июня (10-00) – Приход в Самару. 16-00 – Выход из Самары19 июня (10- 00) - Приход в Тольятти.Возможны незначительные изменения, связанные с погодными условиями.Организаторы и участники патриотического проекта «Ветер Победы-2019» приглашают жителей и гостей городов встретить экипаж и совершить экскурсию по бронекатеру, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области