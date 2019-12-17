Жители Самары смогут прощаться с близкими по европейским стандартам

1356

Традиция прощаться с усопшими не дома, а в специальном помещении, оборудованном всем необходимым для скорбного обряда, характерна для стран Европы и лишь некоторых российских городов – таких, как Москва и Санкт-Петербург. С открытием «Похоронного дома №1» в их число вошла и Самара. Территория крупнейшего в области ритуального помещения – 1 000 квадратных метров. Здесь находятся три зала для прощаний площадью 150, 90 и 80 кв. м, оснащенные современными системами кондиционирования для поддержания нужной температуры. В залах предусмотрены отдельные входы для выноса тела и гостей церемонии.В штате организации – лучшие специалисты по бальзамированию и организации проводов на самом высоком уровне. «Похоронный дом №1» также оказывает услуги по хранению тела, предоставляет для проведения церемонии прощания специальный транспорт, в том числе иномарки VIP-класса.«В настоящее время это единственный в городе ритуальный комплекс, который предлагает такой спектр услуг. Наши клиенты могут быть рядом с близкими в трудный час и не заниматься скорбными хлопотами. Всё сделают чуткие профессионалы, которые работают по европейским стандартам», – говорит Павел Киреев, исполнительный директор «Похоронного дома №1».Ритуальные услуги высокого класса доступны практически любой семье. Учитывая запросы клиентов, психологическую и социальную составляющие, сотрудники «Похоронного дома №1» предлагают различные ценовые пакеты. Заказать комплекс услуг, включая омовение, одевание, бальзамирования и хранения тела до погребения, можно за 5 500 руб. Собственно аренда малых залов стоит 3 700, большого – 5 000 руб. в час. Пенсионерам и военнослужащим предоставляются специальные скидки порядка 10%.«Похоронный дом №1» планирует развивать европейские традиции прощания по всей области. Ритуальные помещения компании уже работают в Тольятти и Жигулевске, в скором времени откроется четвертое – в Сызрани. Как ожидается, услуги крупнейшего комплекса в Самаре будут также востребованы у жителей ближайших муниципальных районов.Адрес Похоронного дома №1 – Самара, ул. Борская, 108, корпус 1, передает пресс-служба организации.