Жители Самары приглашаются к участию в заочном конкурсе «Я люблю тебя, жизнь»

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Оргкомитет фестиваля авторской песни «Гринландия» принимает заявки для участия в заочном конкурсе, который проходит под девизом «Я люблю тебя, жизнь» и посвящен 75-летию Великой Победы.Напомним, в сентябре прошлого года фестивалю присвоено имя Народного артиста СССР, Героя Труда России И.Д. Кобзона. «Я люблю тебя жизнь» - название одной из его любимых песен. Иосиф Давыдович при жизни стал легендой «Гринландии». Несколько последних лет он был председателем жюри заочного конкурса, сопредседетелем оргкомитета, дважды выступал с большими сольными концертами на фестивале.Заочный конкурс – традиционная часть большого фестивального движения. В прошлом сезоне авторы и исполнители из 74-х регионов России и 21-й зарубежной страны приняли участие в конкурсах песен и стихов. В адрес оргкомитета поступило более 2500 заявок.В этом году заочный конкурс пройдет в два тура. В нем могут принять участие авторы слов и музыки, композиторы, поэты и творческие коллективы. Заявки принимаются до 15 марта 2020 года. По итогам первого тура члены жюри выберут участников второго тура, который определит дипломантов, лауреатов и народного победителя заочного конкурса.Конкурс проводится по пяти номинациям: «Общий конкурс», «Песни из репертуара И.Д. Кобзона», «Молоды душой» и «Произведения, посвященные Великой Отечественной войне». Новшеством этого сезона является «Школьная мастерская», в которой принимают участие дети и подростки до 17 лет включительно.Победители конкурса будут приглашены на XXVIII Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона, который традиционно пройдет с 16 по 19 июля 2020 года в Кировской области на живописном берегу реки Быстрица.Ознакомится с положением фестиваля, а также заполнить заявку на участие можно на официальном сайте «Гринландии» или в группе фестиваля в «ВКонтакте».