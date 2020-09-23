Жители Самары могут принять участие во Всероссийском проекте «МестоПамяти.РФ»

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Российское военно-историческое общество реализует Всероссийский проект «МестоПамяти.РФ».

Проект стартовал в 2016 году, и представляет единую информационную платформу, где размещаются данные о памятных местах, посвященных Великой Отечественной войне.

Пройдя стандартную процедуру регистрации на сайте, любой житель может обозначить на интерактивной карте страны мемориалы, братские захоронения и места памяти, которые были незаслуженно забыты.

Помимо мониторинга состояния памятников и мемориалов, проект позволяет активистам обмениваться информацией и координироваться для проведения мероприятий, таких как патриотические акции, субботники у мемориалов воинской Славы, поздравления ветеранов и др.

Кроме того, на портале можно размещать фотоальбомы с мероприятий и делиться новостями, передает пресс-служба администрации Самары.