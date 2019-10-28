Жители Самары могут принять участие в голосовании за запрет добычи китообразных в учебных и культурно-просветительских целях

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Российское законодательство относит китообразных к водным биоресурсам, но запрещает любой их вылов в рамках промышленного, прибрежного, спортивно-любительского рыболовства, а также рыболовства в целях аквакультуры. Вместе с тем, вылов китообразных в нашей стране разрешен для науки и ведения традиционного образа жизни коренных народов, а также в учебных и культурно-просветительских целях. Именно последний из этого списка вид рыболовства применительно к китам предлагают запретить природоохранные организации, так как в последние годы увеличилась добыча китообразных с целью коммерческого использования. Под видом образования, культуры и просвещения их массово вылавливают из естественной среды обитания для продажи в развлекательные заведения.Решения, предлагаемые данной инициативой:1. Исключить из «Перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов», утвержденного приказом Минсельхоза России от 01.10.2013 г. № 365 (ред. от 16.11.2017) следующие виды: белуха (Delphinapterus leucas), афалина (Tursiops truncatus), гринда (Globicephala macrorhynchus), тихоокеанский белобокий дельфин (Lagenorhynchus obliquidens), косатка (Orcinus orca), добываемые в культурно-просветительских целях;2. Внести изменения в статью 22 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», прямо исключающие китообразных из видов, в отношении которых осуществляется рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях.Поддержать инициативу можно на официальном портале «Российская общественная инициатива». Голосование продлится до 27 декабря 2019 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на Портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/, передает пресс-служба горадминистрации.