Жители Самарской области стали чаще ставить земельные участки на кадастровый учет

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За 2019 год в Кадастровую палату по Самарской области обратилось более 7 тысяч жителей с заявлениями о постановке на учет земельных участков. На 1 января 2020 года в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 1,3 млн земельных участков Самарской области.Действующее законодательство не обязывает граждан ставить на кадастровый учет принадлежащие им земельные участки. Тем не менее, из года в год в Самарской области число поставленных на кадастровый учет земельных участков увеличивается. В 2019 году реестр пополнился на 7 тыс. 750 земельных участков. Всего в ЕГРН содержатся сведения о 1 млн 365 тыс. 868 земельных участков Самарской области.Кадастровая палата напоминает, что постановка недвижимости на кадастровый учет проводится на безвозмездной основе.При образовании нового земельного участка необходимо сначала обратиться в местный орган власти, уполномоченный на принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность, для получения соответствующего правового акта. Далее заказать у кадастрового инженера межевой план. Готовый межевой план вместе с заявлением можно подать в ближайшем офисе МФЦ или дистанционно – с помощью специализированных электронных сервисов.Срок проведения учетной процедуры при обращении в МФЦ составит не более 7 рабочих дней, при подаче документов в электронном виде – не более 5 рабочих дней. В прошлом году средний фактический срок государственного кадастрового учета в Самарской области составил 3 дня, передает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.Фото из открытых источников