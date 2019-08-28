Жители Самарской области смогут получить сведения о недвижимости на сайте Кадастровой палаты

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Минэкономразвития России приняло изменения в порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Сейчас граждане, в том числе и жители Самарской области, могут получить данные из реестра недвижимости об объектах в бумажном и в электронном виде, взависимости от способа подачи запроса – лично в МФЦ или онлайн на официальном ресурсе.Согласно поправкам, получить выписку об объектах недвижимости можно будет с сайта Федеральной кадастровой палаты, а не только сайта Росреестра, как было ранее.Как поясняет заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов: «Получение сведений из госреестра в режиме онлайн заметно сокращает время ожидания нужной информации. Тем более, что выписка, полученная с сайта Кадастровой палаты, будет заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав и имеет такую же юридическую силу, что и бумага».Выписка из ЕГРН может потребоваться, например, при проведении сделки купли-продажи: с ее помощью можно уточнить зарегистрировано ли право собственности на объект, характеристики объекта недвижимости, наличие обременений или ограничений и т.д.Запуск сервиса на сайте Кадастровой палаты планируется в ближайшее время.Напомним, что сейчас в разработке находится проект федерального закона, направленный на борьбу с незаконным предоставлением сведений из реестра и пресечением деятельности так называемых «сайтов-двойников». Документ предусматривает административную ответственность за перепродажу сведений Единого государственного реестра недвижимости третьим лицам. Параллельно с этим ведётся модернизация сервисов Росреестра и Кадастровой палаты.Ожидается, что если государственные сервисы будут удобнее, а цена на них в любом случае ниже, чем у сайтов-двойников, то граждане сделают выбор в пользу экономии и удобства, передает пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области.Фото: пресс-служба Кадастровой палаты по Самарской области