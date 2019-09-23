Жители Самарской области против вырубки лесов для строительства моста через Волгу

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По проекту для возведения моста и дороги в обход Тольятти потребуется вырубить почти 15 га леса. В том числе, вырубка пройдет по части Ягодинского лесничества.Как говорится в петиции, строительство этого моста нанесет урон природе нашей области. Особенно варварские планы по части вырубки Ягодинского лесничества. Здесь растут ценные дуравы и сосняки, в них отдыхают горожане и сельские жители. Здесь живут животные, растут лишайники и растения, занесенные в Красную книгу Самарской области. Граждане просят скорректировать данный проект с учетом мнения жителей и провести повторное общественное обсуждение.Петицию направили губернатору области Дмитрию Азарову.Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО