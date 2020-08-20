Жители Самарской области могут высказать свое мнение о деятельности полиции в ходе интернет-опроса
20
августа 2020
12:57
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Органами внутренних дел придается большое значение работе по изучению общественного мнения. Согласно статье 9 Федерального закона «О полиции», мнение граждан является сегодня одним из основных критериев оценки деятельности органов внутренних дел.
Полученные в ходе исследования результаты анализируются и учитываются при принятии решений по повышению эффективности работы полиции.
Посетители официального сайта ГУ МВД России по Самарской области могут высказать свое мнение о деятельности полиции в ходе интернет-опроса.
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