Жители Самарской области могут принять участие в программе «Дерево – памятник живой природы»

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Целью программы является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность для Российской Федерации, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.Жители Самарской области также могут принять участие в программе. Для того, чтобы дерево, произрастающее в регионе, стало утвержденным памятником живой природы всероссийского значения, необходимо направить заявку на электронный адрес: info@rosdrevo.ru.При этом, дерево должно быть старовозрастным, и с ним должны быть связаны реальные исторические события, предания или легенды. Дерево может иметь отношение к конкретному историческому лицу или просто произрастать в знаковом месте города, поселка или местности, являясь его украшением.В 2017 году в рамках программы Россия присоединилась к международному конкурсу «Европейское дерево года».Все заявки на включение в реестр рассматривает сертификационная комиссия, затем отбираются выдающиеся экземпляры, их обследуют эксперты. Точный возраст исполинов устанавливает московская лаборатория. Сертификат на выбранный объект вручается в ходе торжественной церемонии, на которой дерево получает памятную табличку, передает пресс-служба облправительства.