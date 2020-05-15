Жители Самарской области могут принять участие в акции «Красная гвоздика» и помочь ветеранам

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2020 год, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы, является для нашей страны знаковым. В этом году отмечается 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Уже пятый год в регионе проводится Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». В знак памяти и благодарности настоящим героям нашей страны Благотворительный фонд «Память поколений» проводит Акцию, реализуя памятные значки через онлайн-маркетплейсы, ретейл-партнеров и волонтерские организации под девизом «Я помню. Я помогаю». Все полученные средства от реализации «Красных гвоздик» направляются на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам нашей страны. А каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам».«Нам очень повезло, что мы живем в то время, когда можем лично пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны, сказать спасибо за подвиг, который они совершили. Каждый из нас может сделать их жизнь лучше, интереснее, удобнее. Волонтёры региона помогают ветеранам в решении бытовых проблем, встречаются с ними. Но помочь ветеранам может каждый житель Самарской области, приняв участие в акции «Красная гвоздика». Приобретая значок в форме красной гвоздики, мы помогаем людям, совершившим величайший подвиг в истории всего мира», - рассказал Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.В 2020 году организаторы Акции изменили дизайн значка. Теперь он выполнен из металла. «Прочный материал поможет сохранить значок дольше, а значит память о подвигах тех, кого уже нет рядом, сохранится вместе с ним: передавая памятный символ из поколения в поколение, наши дети и внуки будут долгие годы помнить о доблести героев нашей страны», - отмечают организаторы Акции.Приобрести памятный значок «Красная гвоздика» прямо сейчас можно онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты России. Позднее, после снятия мер самоизоляции, он будет распространяться «Волонтерами Победы» и «серебряными» волонтерами в общественных местах, а также в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы в России, передает пресс-служба минобра СО.