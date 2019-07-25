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Новости /  Общество /  Социум  

Жители СО стали чаще использовать экстерриториальный принцип регистрации недвижимости

25 июля 2019 16:56
171
Ведь оформление собственности можно провести в любом регионе, независимо от места жительства.
Экстерриториальный принцип завоевывает всё большую популярность у россиян и жителей Самарской области в частности. Ведь оформление
собственности можно провести в любом регионе, независимо от места жительства. За первую половину 2019 года Федеральная кадастровая палата приняла по экстерриториальному принципу почти 169 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество. По сравнению с 1 полугодием предыдущего периода россияне стали подавать заявления по экстерриториальному принципу на 16 % чаще.

Ещё куда большую активность в этом вопросе показали жители Самарской области. В нашем регионе за первых шесть месяцев прошлого года было принято 3500 заявлений, а в первой половине 2019 года – число их удвоилось и составило уже 7 800 заявлений. Львиная доля - 70% случаев, касаются оформления
недвижимости в соседних регионах, входящих в Приволжский федеральный округ.

Вместе с тем, проявляют интерес наши земляки к оформлению недвижимости на курортах Краснодарского края – 184 заявления, к объектам в Крыму – более 100 заявлений, а также подают документы на учетно-регистрационные действия в отношении недвижимости в Москве и Московской области – почти 400 заявлений.

Возможность оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу у жителей России появилась в 2017 году с вступлением в силу закона «О
государственной регистрации недвижимости». Таким образом, жителю Самары, Тольятти или Сызрани, получившему, к примеру, в наследство домик у моря, нет необходимости ехать для её оформления на южный берег. Подать все необходимые для проведения кадастрового учета и госрегистрации права документы можно в домашнем регионе, а именно в центральном офисе Кадастровой палаты по Самарской области. Готовые документы получить можно здесь же. Таким образом, собственник экономит и время, и деньги на проезд к месту нахождения недвижимости.

Как подчёркивает заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов:

«Оформление документов по экстерриториальному принципу проводится в стандартные сроки: 5 рабочих дней для кадастрового учета, 7 дней отводится на регистрацию права собственности. Если требуется выполнить оба этих учётно-регистрационных действия, то в совокупности две операции займут 10 рабочих дней. Приём заявлений по экстерриториальному принципу ведётся в Самаре по адресу: улица Ленинская, дом 25а. Уточнить график работы можно на нашем сайте или по телефону (846) 200-50-27 ». 
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