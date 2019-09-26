Жители СО смогут увидеть прямые телевизионные трансляции богослужений с участием Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

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Предстоятеля Русской Православной Церкви встретили Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, губернатор Самарской области, митрополит Самарский и Новокуйбышевский, представители духовенства.Святейший Патриарх пробудет в Самарской митрополии два дня – 26 и 27 сентября. Первый день своего визита Святейший Патриарх Кирилл проведет в Тольятти, где посетит Поволжский православный институт, а также возглавит всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Спасо-Преображенском соборе.На следующий день, 27 сентября, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершит Патриаршую литургию и чин великого освящения Софийского собора вСамаре.«Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Самарскую землю – долгожданная и радостная встреча для тысяч жителей региона, – отметил губернатор Дмитрий Азаров. – Убежден, что этот визит придаст дополнительный импульс работе по укреплению духовных ценностей, восстановлению святынь и храмов в Самарской области».Увидеть прямую трансляцию двух богослужений – 26 и 27 сентября – жители Самарской области смогут в эфире федеральных телеканалов «Спас» и «Союз», атакже в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Кроме того, прямая трансляция всенощного бдения из Спасо-Преображенского собора 26сентября в 16:00 будет показана на телеканале «Тольятти24», а Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре – 27 сентября в 9:00 нателеканале «Самара-ГИС».Богослужения с участием Святейшего Патриарха будут также транслироваться на выносных экранах в непосредственной близости от мест проведения мероприятий, передает пресс-служба облправительства.